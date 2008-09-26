У Києві обмежать рух транспорту на деяких вулицях

У зв’язку з ремонтом і будівництвом автошляхів у Києві з 26 вересня до 2 жовтня 2008 року буде обмежений рух транспорту на таких вулицях: Московський проспект на ділянці від вул. О.Теліги до вул. Богатирської в напрямку правого берега – з 20.00 до 7.00 часткове обмеження руху (на одну смугу), у денний час обмежень не передбачається; Шляхопровід через залізничні колії на проспекті Палладіна (біля станції «Новобіличі») – обмеження до осі (до середини дороги) з 8.00 до 17.00; Південній міст в напрямку просп. Бажана – у нічний час 26, 27 і 28 вересня з 23.00 до 6.00 часткове обмеження (на одну смугу).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Дениса БАССА.

Крім того, у зв`язку з прокладанням асфальтобетонного покриття на Московському проспекті рух тролейбусів маршрутів №№ 25, 27, 29, 30 та 31 на ділянці від вулиці О.Теліги до проспекту Героїв Сталінграда закривається щоденно з 22.00 26, 27 та 28 вересня 2008 року.

На вказаний період рух тролейбусів організовано наступними трасами:

маршрут № 27 – ДБК-3 – просп. Відрадний – вул. Вадима Гетьмана (Індустріальна) – вул. О.Теліги – вул. Ольжича;

маршрут № 30 – вул. Милославська – просп. Маяковського – просп. Ватутіна – просп. Героїв Сталінграда – вул. Маршала Тимошенка – ст. м. «Мінська»;

маршрут № 31 – вул. Милославська – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. М.Цвєтаєвої – просп. Маяковського – просп. Ватутіна – просп. Героїв Сталінграда – вул. Маршала Тимошенка – ст. м. «Мінська».

Маршрути №№ 25, 29 – закриваються.

Натомість буде збільшено кількість автобусів на маршрутах №№ 21, 101.