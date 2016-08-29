Презентація нового формату доступного житла: SMART-квартири

Презентація буде проходити безпосередньо на об'єкті будівництва SMART-квартир.

Початок заходу - 11:00 по вул. Регенераторная, 4 (ЖК «Комфорт Таун»).

Журналісти і гості зможуть отримати вичерпну інформацію про квартири нового формату. У тому числі – побачити організацію оптимального «простору для життя» в квартирах невеликої площі, відвідавши шоу-рум.

Формат SMART-квартир – житла «без зайвих квадратів» - став відповіддю на запит споживачів на житло за доступною ціною і недорогу вартість комунальних послуг.

Будівництво SMART-квартир почалося в 2016 р., в новій черзі ЖК «Комфорт Таун». Це перше офіційне житло в Києві площею 19 - 25 кв. м, яке отримало всі необхідні погодження та дозволи.

Девелопер проекту - компанія KAN Development

Спікери прес-конференції:

Представники компанії-забудовника

Акредитація ЗМІ:

Олександр Немтирьов,

Тел.: + 38 067 906-66-33

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Довідка:

«Комфорт Таун» - найбільший в Україні житловий комплекс принципово нового формату від компанії KAN Development. Його унікальність полягає в поєднанні європейських стандартів архітектури, планування територій та доступної ціни.

Житловий комплекс «Комфорт Таун» розташований в Дніпровському районі по вул.. Регенераторній, 4, недалеко від Ленінградської площі. На 40 гектарах розташувались вже понад 500 тис. кв. м нового житла (біля 5000 квартир). У житловому комплексі проживає понад 4000 сімей.