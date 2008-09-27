Україна досі залишається без Великого Герба

Кабінет міністрів України розпорядженням № 1266-р від 24 вересня 2008 року продовжив до 31 грудня строки завершення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно з розпорядженням, Міністерство культури і туризму повинне до 1 лютого 2009 року подати до Мін`юсту пропозиції за результатами конкурсу для врахування під час розроблення законопроекту про Державний Герб України.

Уряд також подовжив строки розробки і подання в установленому порядку законопроекту про Державний Герб України. Зокрема, Міністерство юстиції має розробити законопроект протягом двох місяців після надходження від Мінкультури відповідних пропозицій.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін розпорядженням від 27 лютого 2008 року доручив Міністерству культури і туризму забезпечити завершення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України до 10 квітня 2008 року і поінформувати уряд про його результати.

Розпорядження видане відповідно до Указу Президента від 17 січня 2008 року № 28 “Про деякі заходи щодо прискорення підготовки законопроекту про Державний Герб України”

Згідно з розпорядженням Кабміну, Мінкультури мало до 1 травня 2008 року подати до Мін`юсту пропозиції за результатами конкурсу для врахування під час розроблення законопроекту про Державний Герб України.

У свою чергу, Міністерство юстиції повинне було забезпечити розробку і подання в установленому порядку законопроекту про Державний Герб України протягом місяця після надходження від Мінкультури відповідних пропозицій.