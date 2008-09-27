На Дніпропетровщині живцем згоріли двоє людей

11:13, 27 вересня 2008
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МНС уточнює особи загиблих

Сьогодні в 00.10 у селі Лобойківка Петриківського району Дніпропетровської області у приватному житловому будинку через необережність при палінні в нетверезому стані виникла пожежа, внаслідок якої загинули двоє осіб, що проживали там самовільно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, стать та особи загиблих встановлюються.

О 1.40 відділенням Державної пожежної охорони МНС пожежу було ліквідовано. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

 

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