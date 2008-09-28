Врятувалися два моряки з сухогруза «Толстой»

Двох моряків затонулого судна «Толстой» викинуто на узбережжя Болгарії, до них прямує рятувальний корабель.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію, отриману від оперативного чергового Міністерства Транспорту і зв’язку.

За даними Мінтрансу, двох членів екіпажу затонулого 27 вересня ц.р. неподалік від територіальних вод Болгарії судна “Толстой” викинуло на плоту на узбережжя Болгарії.

Черговий Морського рятувально-координаційного центру (МРКЦ) Мінтрансу України у м. Одесі отримав інформацію від представника компанії-оператора згаданого судна, що від одного з матросів надійшли СМС-повідомлення матері і сестрі.

Черговий МРКЦ передав усю інформацію щодо врятованих в Рятувально-координаційний центр у м. Варна (Болгарія), особисто зв’язався з матросом, дав рекомендацію зателефонувати на номер 112, що дозволить визначити місцезнаходження врятованих українських моряків. За словами оперативного чергового Мінтрансу, до ймовірного місцезнаходження матросів вийшов болгарський корабель.

Генеральне консульство України у Варні уточнює, що за повідомленням Морського рятувально-координаційного центру у м. Варна, двоє членів екіпажу судна “Толстой” сповістили сигнальною ракетою про своє місцезнаходження поблизу м. Бургас (місцевість Царевець).

До місцезнаходження моряків направлений корабель Військово-морських сил Республіки Болгарія. Доля інших членів екіпажу судна “Толстой” наразі невідома.

Справа перебуває на особливому контролі в Генеральному консульстві України у Варні, Посольстві України в Болгарії та в МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, о 4.00 ранку 27 вересня поблизу мису Емін неподалік територіальних вод Болгарії в результаті сильного шторму зазнало катастрофи вантажне судно «Толстой» під прапором КНДР.

За даними МЗС України, до складу екіпажу затонулого вантажного судна “Толстой” входило 9 громадян України, а також 1 громадянин Росії.

Відповідну інформацію отримало Генеральне консульство України у Варні від прикордонної служби Республіки Болгарія.