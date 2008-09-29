Незважаючи на зниження цін на автомобілі, український авторинок зменшує продажі, розповідає журнал "Автоцентр".

Головна причина - зниження банками об’ємів кредитування на авто. За серпень банки видали 267 млн. євро позики, що на 60 млн. менше, ніж у зимові місяці. Тож українці купили у серпні п’ятдесят дві тисячі легкових автомобілів, це на 11,4% менше, ніж в липні. Дефіцит кредитних ресурсів також вплинув на продаж бюджетних машин.

ICTV