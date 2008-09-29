На Прикарпатті згоріла церква 1846 року
10:32, 29 вересня 2008Разное
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Вогонь знищив храм повністю
28 вересня у Богородчанському районі Івано-Франківщини, у дерев’яній будівлі Української греко-католицької церкви Святого Івана Хрестителя, що зведена у 1846 році та є пам’яткою архітектури, виникла пожежа.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, вогонь знищив храм повністю. Жертв і постраждалих немає.
Причина пожежі встановлюється. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
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