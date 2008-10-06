Папа Римський: чого навчає фінансова криза?

Глобальна фінансова криза свідчить про мність грошей і марність накопичення матеріальних цінностей, заявив Папа Римський Бенедикт XVI. Про це повідомляє The Associated Press. За його словами, "єдиною твердинею є слово Боже".

"Крах великих банків засвідчив, що гроші зникають, вони ніщо. Всі речі, що здаються реальними, фактично виявляються другорядними", - сказав понтифік. При цьому Бенедикт XVI закликав усіх, хто будує своє життя, "грунтуючись на успіху, кар`єрі, грошах", враховувати це.