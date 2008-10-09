Пентагон розробить підводний човен, який зможе літати

Управління перспективного планування оборонних науково-дослідних робіт міністерства оборони США (DARPA) сформулювало тактико-технічні вимоги до літака принципово нового типу, який зможе не тільки літати, а й плавати в надводному і підводному положенні. Як повідомляє Flight Global, концепції підводного човна, що літає, і пропозиції щодо їх експериментальної оцінки зацікавлені компанії мають представити до 1 грудня ц.р.

Вимогами, зокрема, передбачається дальність польоту не менше 1850 кілометрів, а також можливість подолання 185 кілометрів по воді і 22 кілометрів під водою не більше ніж за 8 годин. Вантажопідйомність літака повинна бути 910 кілограмів, місткість кабіни - 8 осіб.

Плавання в підводному положенні виконуватиметься на невеликій глибині. Подачу повітря і відведення відпрацьованих газів планується здійснювати за допомогою шноркеля - висувної здвоєної труби.

Літак планується використовувати для таємного транспортування груп спеціального призначення в узбережні райони. Концепція його застосування також передбачає можливість перебування поблизу місця висадки десанта протягом трьох днів до повного виконання завдання. У режимі очікування літак, ймовірно, перебуватиме в надводному положенні.

Спроби створення підводного човна, що літає, раніше робилися Пентагоном, але закінчилися безрезультатно. Особливістю нового проекту повинна стати трансформованість апарату залежно від щільності зовнішнього середовища.

Лента.ру