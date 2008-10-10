Врятований від банкрутства банк влаштував дорогу вечірку

Бельгійське страхове відділення банку Fortis, тільки що врятованого від банкрутства за сприяння уряду Бельгії та французького банку BNP Paribas, організував вечірку за 150 тис. євро в найдорожчому готелі Монако.

Про це повідомляє сьогодні інтернет-сайт бельгійської газети “Le Soir”.

За даними видання, на сьогоднішню вечірку в ресторані Louis XV готелю l’Hôtel de Paris в Монте-Карло страхове відділення банку запросило 50 осіб, переважно брокерів, для відзначення їхньої діяльності.

Згідно з туристичним гідом Lonely Planet, ресторан має найбільший винний погріб у світі, який налічує близько 250 тис. пляшок, серед яких - безцінні.

Одна вечеря в ресторані сягає 300 євро, а ніч у готелі коштує від 500 до 1000 євро в низький сезон.

За даними прес-секретаря банку, на події будуть присутні кілька членів дирекції банку, але переважну більшість складатимуть брокери. За словами речника, подія була передбачена ще кілька місяців тому і записана в плани діяльності банку.

“День в Монако – тобто без ночівлі – подія, яку Fortis Insurance Belgium організувала для найкращих представників своєї дистрибутивної мережі. Такі події є розповсюдженою практикою в багатьох секторах економіки”, - розповсюдив банк повідомлення після появи критичних висловів проти нього в пресі.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня BNP Paribas заявив про намір придбати бельгійські та люксембурзькі активи Fortis за 14,5 млрд. євро після того, як вони будуть спочатку викуплені, відповідно, урядами Бельгії та Люксембургу.

29 вересня цього року уряди Бельгії, Нідерландів та Люксембургу домовились викупити по 49% акцій Fortis в усіх трьох країнах за 11,2 млрд. євро, щоб врятувати банк від кризи, однак пізніше уряд Нідерландів викупив всі акції нідерландського відділення банку.

Банк Fortis має своє представництво в Україні, де займається, переважно, наданням страхових послуг.