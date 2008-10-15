Бубка став почесним громадянином Ріо-де-Жанейро

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій БУБКА став почесним громадянином бразильського міста Ріо-де-Жанейро.

Як повідомили УНІАН у НОК, раніше олімпійський чемпіон, багаторазовий чемпіон та 35-разовий рекордсмен світу С.БУБКА уже був удостоєний звання почесного громадянина українських міст Донецьк і Луганськ, а також Братислави (Словаччина), Падуї та Абано Терме (Італія).

Таким чином місцеві органи влади відзначали видатні спортивні досягнення С.БУБКИ, його вагомий внесок у розвиток вітчизняного та світового спорту, популяризацію олімпійського руху, йдеться у повідомленні.