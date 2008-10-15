На керування мопедом будуть введенні водійські права

В Україні з 1 січня 2010 року вводиться посвідка водія на право керування мопедом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив перший заступник начальника Департаменту ДАІ МВС України Сергій ЛЕВЧЕНКО, коментуючи Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху».

«Мопеди з 1 січня 2010 року підлягатимуть обов`язковій державній реєстрації як транспортні засоби. Людина зобов`язана пройти навчання в автошколі, щоб одержати посвідку водія на керування транспортними засобами категорії А1», - сказав С.ЛЕВЧЕНКО.

При цьому, за його словами, на отримання посвідки водія на право керування мопедами можуть претендувати громадяни у віці з 16 років.