Лобове зіткнення BMW і Honda: 1 людина загинула, шестеро - у лікарні

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Вінниччині, що сталася вранці 16 жовтня на 56 км автодороги Бердичів - Хмільник - Літин, одна особа загинула, ще шестеро із травмами були шпиталізовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, водій автомобіля "BMW-318" при виконанні обгону виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з автомобілем "Honda Accord", який рухався назустріч.

Унаслідок ДТП водій "BMW" загинув на місці пригоди, а п`ятеро пасажирів цього автомобіля та пасажир автомобіля "Honda" отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені до Хмільницької райлікарні.