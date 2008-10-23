Суд виправдав п'яного водія, який збив інспектора ДАІ
Суддя не встановив злочинного наміру
Сьогодні Приморський райсуд Одеси визнав незаконним порушення прокуратурою міста кримінальної справи проти нетверезого пасажира автомобіля Ford, який 24 вересня збив інспектора ДАІ під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди.
Свій виправдувальний вердикт суддя Олексій КАПЛЯ мотивував тим, що в діях нетверезого 56-річного пасажира суд не знайшов «злочинного наміру».
“Ми здивовані тим, що суддя не звернув уваги на той факт, - заявила в інтерв`ю УНІАН старший інспектор групи профілактичної роботи відділу ДАІ Одеси Алла МАРЧЕНКО, - що при оформленні ДТП з`ясувалося, що пасажир і водій автомобіля Ford - винуватця зіткнення перебували в стані алкогольного сп`яніння. Обидва чинили опір співробітникам дорожньо-патрульної служби, через що патрульні викликали другий наряд ДАІ».
Саме в момент, коли було вирішено поставити автомобіль на арестмайданчик за допомогою евакуатора, п`яний пасажир автомобіля Ford несподівано сів за кермо, рушив з місця і збив інспектора ДАІ, який стояв перед автомобілем. «Більш того, ще й протягнув співробітника ДАІ на капоті близько 40 метрів», - наголосив у суді представник міської прокуратури.
З урахуванням того, що постраждалі при зіткненні автомобілів Ford і Nissan на вулиці Княжій були відправлені на судмедекспертизу, яка зафіксувала травми у інспектора і підтвердила факт алкогольного сп`яніння водія і пасажира машини Ford, представник міськпрокуратури заявив, що рішення судді О.КАПЛІ буде оскаржене.
За словами А.МАРЧЕНКО, на жаль, кількість ДТП з участю п`яних учасників дорожнього руху не зменшується, чому іноді сприяє безкарність винуватців подій. За 9 місяців поточного року з вини п`яних водіїв на дорогах Одеси і області сталося 68 ДТП, в яких загинули 7 чоловік і 88 одержали травми різного ступеня тяжкості. Тільки за минулу добу ДАІ зафіксувала в Одесі і області 46 випадків управління транспортом у нетверезому стані.