Потяг протаранив ЗіЛ: двоє поранених

На Закарпатті зіштовхнулися вантажний дизельний потяг з вантажним автомобілем ЗіЛ-130. Про це сьогодні повідомив кореспонденту УНІАН начальник Центру пропаганди головного управління МНС в Закарпатській області Ярослав БАБЯК.

За його словами, трагедія трапилася 6 листопада надвечір на нерегульованому залізничному переїзді ділянки автодороги «Рокосово–Королево», що в Хустському районі Закарпаття.

Вантажний дизельний потяг перевозив 4 вагони зі щебенем.

«За попередніми висновками фахівців‚ дорожньо-транспортна пригода сталася через те‚ що водій машини проігнорував попереджувальні сигнали світлофора й виїхав на нерегульований залізничний переїзд‚ де й сталося зіткнення», - прокоментував Я.БАБЯК.

Внаслідок ДТП 29-річний водій вантажівки та 33-річний пасажир з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані до Хустської центральної лікарні.