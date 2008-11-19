У якій валюті краще тримати свої заощадження

Ще зовсім давно представники Нацбанку, уряду і Секретаріату Президента упевнено рекомендували громадянам України зберігати свої заощадження виключно на гривневих депозитах комерційних банків. У якості аргументів йшлося про стабільність національної валюти і про вищі депозитні ставки за гривневими вкладами в порівнянні з депозитами в доларах або євро.

Трохи пізніше, коли гривня почала девальвувати до американського долара, подібні поради зазнали деяких змін. Багато хто почав розповідати про правильність мінімізації ризиків і про необхідність у зв`язку з цим розкладати яйця по різних корзинах. Йшлося про те, що потрібно ввести якісь пропорції, наприклад: 50% грошей - в гривні, 30% - в доларах, 20% - в євро. Пропонувалися і якісь інші розклади за цими трьома позиціями, але неодмінно якусь частину заощаджень людям рекомендувалося зберігати все ж таки і в гривні.

Можна зрозуміти державних чиновників і поспівчувати їм - адже вони не можуть прямо сказати, що в гривні тримати заощадження зараз немає сенсу - проте, хоч і сумний цей факт, але істина дорожча. Ті з українців, хто послухався порад, подібних вищенаведеним, програв минулого місяця, а ще більших втрат може зазнати в майбутньому.

Подивимося на показники реальної гривневої прибутковості в жовтні!

Середній курс продажу американського долара в обмінних пунктах комерційних банків на 1 жовтня 2008 року складав 5,0430 грн. (тут і далі використовуємо дані «finance.ua»), на 1 листопада - 5,8825 грн., зростання курсу за місяць - на 16,6%. При депозитній ставці у 12% річних (1% на місяць) і з урахуванням жовтневої інфляції в 1,7%, реальна прибутковість доларових депозитів склала за жовтень 15,8%.

Банківські вклади в євровалюті були в жовтні менш успішними за прибутковістю. На 1 жовтня середній курс продажу готівкового євро дорівнював 7,0879 грн., на 1 листопада - 7,5410 грн., курсове зростання - на 6,4%. Депозитні ставки по євровалюті залишалися в жовтні нижчими, ніж за доларовими депозитами. Якщо взяти для розрахунку 10% річних (0,8% на місяць), то з урахуванням наявного індексу зростання споживчих цін у жовтні, реальна прибутковість депозитів у євро дорівнювала 5,5%. В більшості випадків збитковими в жовтні - на відміну від вересня, серпня і липня - виявилися заощадження коштів на гривневих депозитах, незважаючи на дещо підвищені депозитні ставки. Так, при ставці за гривневим депозитом на рівні 20% річних (1,67% на місяць) реальна прибутковість йде хоч і в невеликий, але в мінус - 0,03%. Невелику реальну прибутковість забезпечували в жовтні лише депозитні ставки в 21% річних. (1,75% на місяць) і вище.

Золото продавалося 1 жовтня цього року в середньому по 132,8398 грн. за 1 грам, 1 листопада - по 136,0232 грн., місячний приріст - 2,4%. З урахуванням інфляції в 1,7%, реальна прибутковість заощадження в золоті склала в жовтні 0,7%.

Дуже великих збитків зазнали минулого місяця власники цінних паперів. Індекс ПФТС на 1 жовтня складав 375,66, а на 3 листопада (1 і 2 листопада - вихідні) - 262,24. Падіння за місяць - на 30,2%. Сумарний збиток разом з втратами від інфляції - 32,4%.

Як бачимо, максимальна реальна прибутковість в жовтні 2008 року (з великим відривом від найближчих переслідувачів) забезпечувалася доларовими депозитами, на другому місці - депозити в євровалюті, на третьому - заощадження в золоті. Що пояснюється зростанням американського долара за даний період не тільки по відношенню до гривні, але і до євровалюти, а також до золота.

Ну а порівняти прибутковість заощаджень, зокрема, на депозитах в різних валютах на 2009 рік можна за урядовими прогнозами валютного курсу, які нещодавно стали відомими, про які розповіли «Экономические известия». В оновлених параметрах програми соціально-економічного розвитку на 2009 рік, підготовлених Кабміном, відсутній прогноз курсу долара. Але зіставлення деяких прогнозних економічних показників уряду і МВФ, виконане авторами статті у вказаному виданні, привело їх до висновку, що на майбутній рік урядом планується середньорічний обмінний курс на рівні 7 грн/дол.

Треба сказати, що наведені виданням викладки не здаються бездоганними, проте названий прогноз валютного курсу уявляється вельми ймовірним, тим паче, що у МВФ ця планка ще вища - 7,4 грн/дол (дані цього ж видання). Тому відштовхнемося від згаданої цифри.

Якщо курс долара досягне, скажімо, до середини 2009 року відмітки в 7,0 грн/дол, то в порівнянні з нинішнім значенням в 5,9 грн/дол приріст складе 18,6%. Навіть при розміщенні грошових заощаджень на гривневих депозитах за дуже високими ставками, які з`явилися недавно в деяких банках (у 22-24% річних) компенсувати втрати від падіння за згаданий період гривні до долара не вдасться. Якщо ж заощадження в доларах або євро ще й примножаться за рахунок їх розміщення на депозити, то - тим більше.

У разі збереження в майбутньому курсу долара і євровалюти на нинішньому рівні, гривневі депозити також будуть набагато менш прибутковими, ніж заощадження в євро. Прогнозувати ж курсову динаміку валютної пари євро-долар на 2009 рік вельми складно - долар може якийсь час продовжити своє зміцнення по відношенню до євровалюти, але потім є ймовірність і зворотнього процесу.

Відповісти на запитання, чи забезпечать заощадження на гривневих депозитах хоч би мінімальну реальну прибутковість наступного року, також дуже важко. Оскільки розмір майбутньої інфляції залежить як від курсу гривні до долара - що визначатиме темпи зростання цін на імпортні товари, так і від ціни на російський природний газ, від політичної ситуації в країні, і від багатьох інших причин. В усякому разі, нинішній рівень інфляції в річному вимірюванні (жовтень до жовтня - 23,2%) робить гривневі депозитні внески - за найбільш поширеними зараз ставками в 18-20% річних - збитковими.

Загалом, в чому краще всього тримати свої заощадження - в євро чи в доларі - невідомо. А ось у чому точно їх зберігати зараз невигідно - абсолютно очевидно.

Юрій Глухов