За допомогою супутників під водами Антарктики помітили незвичайне світіння, яке викликало глобальний інтерес. Учені вважають, що воно може містити ключі до невидимої біологічної активності та зміни хімічного складу океану, пише Daily Galaxy.

У виданні зазначили, що спершу це світіння спантеличило дослідників. На супутникових знімках це виглядало як слабке бірюзове мерехтіння. Проте з'ясувалося, що це велике цвітіння кокколітофоридів (крихітні фітопланктони, укладені в раковини з карбонату кальцію).

Вчені були здивовані тим, що кокколітофоридів помітили в субполярних водах, оскільки вони зазвичай асоціюються з більш теплими морями. Це відкриття ставить під сумнів давні припущення про їхній екологічний ареал.

У своєму дослідженні вчені під керівництвом морського біолога з Лабораторії океанології Бігелоу Вільяма М. Балча розповіли, що вони провели багаторазові вимірювання на різних глибинах.

"Ми розширюємо наше уявлення про місця проживання кокколітофоридів і нарешті починаємо розуміти закономірності, які ми бачимо на супутникових знімках цієї частини океану, куди ми рідко потрапляємо. Немає нічого кращого, ніж виміряти щось кількома способами, щоб отримати повнішу картину", - заявив Балч.

За словами вчених, кокколітофориди можуть відігравати важливішу роль у регулюванні альбедо планети. Дослідники не виключають, що їхня відбивна здатність може потенційно впливати на поглинання тепла у великих океанічних районах.

Вчені підозрюють, що біологічна продуктивність Південного океану може бути недооцінена через обмеженість даних і суворі умови дослідження. Використовуючи багатоглибинні датчики, автономні буї та хімічні трасери, дослідники прагнуть змоделювати взаємодію цих мікроскопічних спільнот з океанічними течіями, потоками поживних речовин і морським льодом.

У виданні підкреслили, що ця робота може змінити прогнози щодо поглинання вуглецю в найхолодніших водах світу. Якщо кокколітофориди розширюють своє середовище проживання в південному напрямку, це може змінити спосіб зберігання вуглекислого газу в океані, що вплине на глобальні кліматичні моделі.

В Антарктиці зафіксували аномальне потепління - що відомо

Раніше в Національному антарктичному центрі повідомили, що різке потепління дісталося Антарктики, де нині зима. Якщо такі "атмосферні річки" почастішають, це може призвести до руйнування екосистем.

Учені поділилися, що на українській полярній станції "Академік Вернадський" в Антарктиці плюсова температура зберігалася протягом майже двох діб - 16-17 липня. Йшов дощ і мокрий сніг.

За словами вчених, загалом протягом останніх 5 років температури на станції рідко опускаються нижче -10°С, тоді як для попередніх 5 років вони так само рідко, але були нижчими за -15°С. До 1980-х років взимку температури падали до -30°С.

