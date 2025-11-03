Очільник Білого дому констатував, що війна важка як для України, так і для Росії.

Президент США Дональд Трамп зробив кілька заяв щодо війни в Україні, зокрема, чи розглядає він передачу Україні ракет Tomahawk. На питання журналістів очільник Білого дому відповів на борту президентського літака. Заяву опубліковано в Telegram-каналі Новини.live.

Вказується, що президент США зараз не розглядає можливість передачі ракет Tomahawk Україні.

"Ні. Не те, щоб я не міг змінити рішення, але на даний момент - ні", - сказав він журналістам.

Також його спитали, чи планує він використовувати заморожені російські активи в Європі як інструмент для переговорів.

"Я цим не займаюся. Наскільки я розумію, Європа і Росія ведуть переговори. Я в цих переговорах не беру участі", - сказав Трамп.

Очільник Білого дому на питання журналіста, що може стати "останньою краплею", яка доведе готовність російського диктатора Володимира Путіна закінчити війну в Україні відповів, що, ймовірно, такого не станеться.

"Останньої краплі не буде. Іноді треба дати їм битися. І для Путіна це важка війна. Він втратив багато солдатів. Можливо, мільйон. І для України це важко. Це важко для обох", - висловив думку президент США.

Раніше УНІАН повідомляв, що генерал армії України Микола Маломуж розповів, що російський диктатор Володимир Путін поставив окупантам завдання захопити Покровськ та Мирноград до 15 листопада поточного року. Така дата обрана для того, щоб Путін міг похизуватися перед росіянами і перед партнерами, особливо після зміни позиції Трампа і його зустрічі з Сі Цзіньпіном успіхом та показати, що він буде ставити умови. Маломуж прогнозує, що після цього ворог буде намагатися просуватися до Костянтинівки та Краматорська.

Також ми писали, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що нібито потреби в зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним наразі немає. При цьому, Пєсков додав, що гіпотетично, вона можлива. На його думку, зараз є необхідність дуже кропіткої роботи над деталями проблеми врегулювання.

