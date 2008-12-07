Через аномальне тепло зайці не можуть сховатися від хижаків

Зоологи співчувають білоруським зайцям-білякам, які більше за інших лісових звірів страждають від теплих і пізніх зим, передає NEWSru.

"З усіх лісових мешканців найбільше проблем теплий і безсніжний початок зими приніс зайцям-білякам, які наприкінці листопада поміняли свої сірі шубки на білі", - розповів науковий співробітник Державної природоохоронної установи "Березинський біосферний заповідник" Ігор МЕДВЕДЄВ.

Він пояснив, що "через відсутність снігу зайців-біляків стало добре видно на темній землі, що полегшує полювання на них хижих птахів".

І.МЕДВЕДЄВ також повідомив, що через теплу погоду в Білорусі "прокинулися деякі борсуки, які залягли на зимівлю понад місяць тому". "У норах через плюсову температуру повітря стало тепло. Борсуки почали виходити на поверхню, щоб знайти їжу", - уточнив він.

Він також поскаржився, що "жоден з березинських ведмедів у заповіднику через відсутність снігу не збирається ще впадати в зимівлю". Водночас, за його словами, "за останні роки вони вже звикли пізно залягати в барлоги".

Учений вважає, що "пізнє залягання у сплячку добре впливає на білоруських ведмедів". "Вони стали сильнішими, тому що не витрачають запаси організму на тривалий сон. По суті, у них з`явився додатковий місяць-півтора для повноцінного живлення корінням, ягодами, іншою їжею, якої в грудні, коли немає снігу, достатньо багато в лісах", - пояснив І.МЕДВЕДЄВ.

Першими, за його словами, "повинні залягти в сплячку ведмедиці, у яких у лютому з`являються ведмежата".

І.МЕДВЕДЄВ наголосив, що пізнє залягання у сплячку не погіршило характер ведмедів: "вони неагресивні, але обережні". "За останні 25 років у заповіднику не було ведмедів-шатунів, які б поводилися агресивно і нападали на людину", - розповів він.

У заповіднику живе понад 100 ведмедів. У середньому дорослі білоруські бурі ведмеді важать 130-170 кг. Бурого ведмедя занесено в Червону книгу Білорусі.