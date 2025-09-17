Європа незадоволена агресивним курсом ізраїльського уряду.

Європейська комісія запропонувала країнам-членам ЄС запровадити санкції проти Ізраїля та скасувати торговельні пільги через військову операцію в секторі Гази та політику ізраїльського уряду щодо Західного Берегу річки Йордан. Про це на своїй сторінці в соцмережі Х повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

"Сьогодні ми пропонуємо ввести санкції проти екстремістських міністрів і агресивних поселенців, а також призупинити торговельні пільги для Ізраїлю. І призупинити двосторонню підтримку Ізраїлю, не впливаючи на нашу роботу з ізраїльським громадянським суспільством", – йдеться у заяві.

Вона наголосила, що необхідно припинити "жахливі події, які щодня відбуваються в Газі". Зокрема фон дер Ляйен закликала до негайного перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС, забезпечення безперешкодного доступу гуманітарної допомоги в сектор Гази та до звільнення всіх заручників, яких утримує ХАМАС.

"Ми також залишаємося непохитним прихильником дводержавного рішення, яке підривається нещодавніми діями ізраїльського уряду щодо поселень на Західному Березі", – зазначила президентка Єврокомісії.

Як писав УНІАН, у понеділок ізраїльська армія розпочала наземну операцію із встановлення повного контролю над містом Газа в Палестині. Уряд Ізраїлю заявив, що головною метою цих дій є знищення терористичного угруповання ХАМАС, яке до початку поточної війни було фактичною владою в Секторі Гази.

Паралельно з бойовими діями в Секторі Гази Ізраїль продовжив політику колонізації Західного Берегу річки Йордан – східної частини так званої Палестинської автономії. Навесні уряд Ізраїля дав добро на створення 25 нових ізраїльських поселень на цій території. У липні ізраїльський парламент ухвалив необов’язкову резолюцію із закликом до уряду офіційно анексувати Західний Берег.

У вересні міністр фінансів Ізраїля запропонував анексувати 82% території Західного Берега у відповідь на плани європейських країн визнати Палестину як незалежну державу. На цьому тлі прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху схвалив чергове розширення ізраїльських поселень на Західному Березі, заявивши: "Не буде ніякої палестинської держави".

