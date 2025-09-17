Згідно з усталеними правилами, до короля не прийнято торкатися без його ініціативи.

Президент США Дональд Трамп під час відвідин Віндзора поплескав по спині короля Великої Британії Чарльза III. Два таких епізоди потрапили в кадри американських телеканалів, які вели трансляцію військової церемонії в замку.

А потім Трамп випередив короля і пройшов уперед, розмовляючи з одним із королівських гвардійців.

Варто зазначити, що дотик до монарха Великої Британії вважається грубим порушенням королівського етикету.

Згідно з усталеними правилами, до короля не прийнято торкатися без його ініціативи. Виняток - рукостискання, якщо сам монарх простягає руку. В інших випадках вважається правильним обмежитися легким поклоном або кивком голови.

Візит Трампа до Великої Британії

Раніше аналітики писали, 3-денний візит Трампа для британської королівської сім'ї стане справжнім випробуванням.

"Король Чарльз III не любитель світської бесіди. Камілла не поділяє гламурний стиль, як Меланія. Це не найвдаліша комбінація, оскільки Трамп любить, щоб його обходили. А Чарльз III цього не може", - розповів співробітник палацу.

Стверджувалося, що через це король робить ставку на дипломатичну чарівність принцеси Уельської Кейт Міддлтон.

