У людей із недостатньою вагою (ІМТ 18,5 і нижче) ймовірність смерті була у 2,7 раза вищою, ніж у контрольної групи.

Данські вчені встановили, що занадто низька вага може бути більш небезпечною для здоров'я, ніж надлишкова вага або навіть легке ожиріння. Про це свідчать результати нового дослідження, пише DailyMail.

Вчені спостерігали за 85 761 людиною протягом п'яти років, за цей час вісім відсотків учасників (7555) померли. 81,4% учасників були жінками, а медіанний вік на початок дослідження становив 66,4 року.

При цьому вчені виявили, що люди з надмірною вагою (ІМТ від 25 до 30) або легким ожирінням (ІМТ від 30 до 35) мали не більшу ймовірність смерті, ніж люди з ІМТ у верхній частині діапазону здорового значення від 22,5 до 25.

Водночас аналіз показав, що у людей із недостатньою вагою (ІМТ 18,5 і нижче) вірогідність смерті була у 2,7 раза вищою, ніж у контрольної групи.

При цьому навіть у людей, які перебувають у нижній частині діапазону здорових показників з ІМТ від 18,5 до 20,0, ймовірність смерті була вдвічі вищою. А у людей із середнім значенням здорової ваги (ІМТ від 20,0 до 22,5) ймовірність смерті була на 27% вищою.

При цьому ІМТ у діапазоні від 35 до 40,0, відомий як ожиріння 2 ступеня, що є проміжною категорією між ожирінням і важким ожирінням, мав підвищений ризик смерті на 23%.

Провідний дослідник, доктор Сігрід Бйорге Грібсхольт з Університетської лікарні Орхуса, пояснила: "Одна з можливих причин отриманих результатів - зворотний причинно-наслідковий зв'язок: деякі люди можуть втрачати вагу через супутні захворювання".

У цих випадках ризик смерті збільшується через захворювання, а не через низьку вагу як таку, що може створювати враження, ніби вищий ІМТ є захисним фактором.

Однак, додала вона: "Також можливо, що люди з вищим ІМТ, які живуть довше (більшість з обстежених нами були літніми людьми), можуть мати певні захисні властивості, що впливають на результати".

