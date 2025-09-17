Кілька раундів санкцій ЄС не змогли паралізувати російську військову машину, пише видання.

Країни Європи та Сполучені Штати Америки не можуть дійти згоди щодо запровадження більш жорстких санкцій проти Росії. Спочатку європейські уряди тиснули на Дональда Трампа, щоб він посилив санкційні обмеження, але потім американський лідер перевернув ситуацію, закликавши Європу припинити закупівлю російської нафти і ввести мита проти Індію та Китай.

Зараз європейські лідери намагаються знайти відповідь. Цього тижня вони відклали запропонований пакет санкцій проти Росії, щоб з'ясувати, як його посилити. Про це із посиланням на неназваних дипломатів пише The Wall Street Journal.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з Трампом сказала, що новий проект санкцій завдасть удару по банківському сектору Росії додатковими обмеженнями та покарає її криптовалютні ринки та енергетичний сектор.

Трамп же закликав Європу використовувати заморожені російські активи, які від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну зберігаються в Бельгії. Про це журналістам розповіли джерела, обізнані з телефонними розмовами між Трампом та лідерами Європейського Союзу. Зазначається, що у Європі шукають способи використання активів РФ на допомогу Україні, хоча раніше відмовлялися від такого кроку через побоювання, що це зашкодить репутації блоку.

"Пошук Європою відповідей на виклик Трампа ілюструє проблеми, з якими стикається блок з 27 членів у координації відповіді Росії після того, як США припинили пряму військову допомогу Україні. Це також показує, як мало інструментів країни мають або готові використовувати, щоб завдати болю Москві. Кілька раундів санкцій ЄС не змогли паралізувати російську військову машину, а європейська обіцянка придбати американську зброю для допомоги Києву в обороні зіткнулася з затримками у виконанні. Деякі країни блоку все ще залежать від російської нафти і газу", – акцентує видання.

Низка європейських дипломатів кажуть, що Трамп висунув свої умови щодо санкцій та нових мит, знаючи, що Європа їх не виконає. Це дозволить йому уникнути запровадження додаткового тиску на Росію. Журналісти пишуть, що повна відмова від російської нафти на жорсткі санкції проти Китаю та Індії є складним завданням для Європи.

Президентка Єврокомісії сказала, що наполягатиме на прискоренні реалізації плану щодо припинення закупівлі російського газу і нафти до 2027 року. Проте будь-які такі зусилля зіткнуться з опором від Угорщини та Словаччини. Водночас видання зазначає, що тісні звʼязки угорського премʼєра Віктора Орбана з Дональдом Трампом можуть зробити його більш сприйнятливим до тиску з боку США.

Та російські енергоресурси купують і більші країни ЄС – Франція, Німеччина та Італія.

"Блок виключив можливість застосування тарифів проти Індії та Китаю. Він вважає за краще застосовувати санкції до компаній і осіб, які порушують його обмеження, а не використовувати тарифи для тиску на інші країни, як це робить Трамп. Очікується, що до нового пакету санкцій увійдуть низка китайських компаній. Цього літа ЄС застосував санкції до великого індійського нафтопереробного заводу, хоча нові санкції проти індійських компаній малоймовірні, оскільки Брюссель прагне укласти угоду про вільну торгівлю з Індією", – йдеться в матеріалі.

Крім того, ЄС розглядає можливість використання частини заморожених активів Центробанку РФ, загальна сума яких становить 300 млрд доларів. Вони складаються в основному з європейських, американських та британських державних облігацій. Брюссель розглядає можливість розблокувати частину цих коштів, починаючи з 2026 року.

Одна з пропозицій полягає в тому, що Європа фактично надасть Києву активи у вигляді облігацій, гарантованих ЄС. Якщо Росія не виплатить Україні репарації після закінчення війни, блоку доведеться вирішувати, погашувати ці облігації самостійно, чи конфіскувати активи для виплати Euroclear. Офіційні особи вважають, що це є найімовірнішим варіантом.

The Hill пише, що у Сенаті США зростає невдоволення діями Дональда Трампа, який не дозволяє законодавцям ухвалити двопартійний закон про санкції проти Росії та країн, які купують її нафту.

Тим часом видання Politico повідомило, що ЄС планує посилити санкційні обмеження проти Китаю. Водночас автори зауважують, що Трампу цього кроку може бути замало.

