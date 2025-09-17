Нові випробування доводять, що ці ракети будуть продовжувати відігравати важливу роль для США.

Американська компанія Raytheon разом з Командуванням повітряних бойових сил ПС США здійснила найдовший відомий запуск ракети AIM-120 AMRAAM з винищувача F-22. Про це повідомила пресслужба компанії.

За інформацією Raytheon, пуски відбулися восени 2024 року у повітряному просторі авіабази Еглін. Наразі у компанії не розголошують точну дальність польоту.

Зазначається, що запуск став результатом зусиль ВПС США з оновлення форми, придатності та функціональності (F3R), які продовжують покращувати характеристики AMRAAM, а також інвестицій Raytheon у дослідження, розробку та виробництво ракети.

"Досягнення переваги в повітрі в майбутньому, в умовах високої конкуренції на полі бою, залежить від точності та летальності ракет "повітря-повітря". AMRAAM вже відомий як золотий стандарт у сфері домінування в повітрі, і ці випробування доводять, що він продовжуватиме відігравати важливу роль для США та їх союзників протягом наступних десятиліть", - зауважив президент Air & Space Defense Systems в Raytheon Сем Денеке.

У пресслужбі компанії нагадали, що ракета AMRAAM вже понад 30 років є надійною та перевіреною в бою зброєю для того, аби забезпечувати перевагу у повітрі під час повітряних та наземних місій ВПС, ВМС США та їхніх союзників.

"Вона інтегрована в 14 платформ у 43 країнах, виконала понад 6000 успішних бойових запусків і мала майже бездоганний успіх в активних конфліктах", - запевнили у повідомленні.

