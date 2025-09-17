Козак є одним із найдавніших соратників Путіна. Вони працювали разом ще в мерії Санкт-Петербурга в 1990-х роках.

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак пішов у відставку.

Як повідомили росЗМІ з посиланням на джерела, політик написав заяву про звільнення за власним бажанням ще на вихідних. За деякими даними, він продовжить свою діяльність у бізнесі, однак що це буде за бізнес, не уточнюється.

Також ЗМІ повідомили, що Козак був готовий піти від російського диктатора Володимира Путіна ще 2022 року, після вторгнення в Україну.

У серпні видання New York Times писало з посиланням на джерела, що Козак - єдиний чиновник із близького оточення Путіна, який відкрито говорив про незгоду з війною проти України. Саме тому одразу після початку війни Путін усунув Козака від українського напряму роботи і виключив з інформаційного порядку денного.

А в серпні цього року диктатор закрив два кремлівських управління, які курирував Козак, який у 2025 році запропонував Путіну почати мирні переговори з Україною.

Цікаво, що Козак є одним із найдавніших соратників Путіна. Вони працювали разом ще в петербурзькій мерії в 1990-х роках. З початку нульових Козак обіймав різні високі посади в кабінеті міністрів і Кремлі.

Примітно, що Козак родом із Кіровоградської області і свого часу закінчив Вінницький політехнічний інститут.

Інші кадрові рішення Путіна

Кілька місяців тому Путін звільнив командувача Сухопутних військ РФ і відправив його до Шойгу. Примітно, що Олег Салюков перебував на цій посаді з 2014 року.

