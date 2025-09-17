Археологи попередньо датують артефакти II або III століттям н.е.

Археологи виявили в Румунії розплавлені металеві скарби в руїнах згорілого будинку римської родини. Про це пише Live Science.

Згідно із заявою Національного історичного музею Румунії, який очолював дослідження, скарби, що складаються з монет і металевих прикрас, імовірно, належали знатній родині близько 1900 років тому.

Дослідники знайшли понад 40 монет і кілька прикрас із дорогоцінних металів у руїнах будинку в місті Хістрія, археологічній пам'ятці на західному узбережжі Чорного моря. Спочатку давньогрецька колонія, Хістрія була анексована Римською імперією в I столітті н. е.

За даними музею, метали розплавилися і зплавилися під час пожежі, зберігши форму дерев'яного ящика, в якому вони зберігалися. Окремі монети також зберегли свою круглу форму, хоча і зазнали корозії за минулі століття.

У заяві також ідеться, що в тому самому шарі на місці розкопок було виявлено інші артефакти, включно з керамічними судинами, написами і предметами з бронзи, заліза, скла і каменю.

Цікаво, що сам будинок був "розкішним": підлоги були вимощені вапняком, а стіни потиньковані й розписані. Ці деталі вказують на те, що в оселі проживала знатна родина.

Археологи попередньо датують артефакти II або III століттям н.е., періодом Римської імперії, відомим як Принципат. У цей період, починаючи з правління Августа Цезаря в 27 р. до н.е. і закінчуючи 284 р. н.е., римське суспільство було реструктуризовано, щоб зосередити владу в руках одного імператора, зберігши водночас деякі зовнішні ознаки республіки. У заяві сказано:

"Будівля та археологічні знахідки всередині є важливими свідченнями для реконструкції моменту в житті стародавньої фортеці в період Принципату".

Зазначається, що ці знахідки, поряд з іншими знахідками на місці розкопок, такими як дороги, водопровідні труби і піч, допомагають археологам реконструювати можливий вигляд Істрії за часів Римської імперії.

Артефакти тепер є частиною колекції Національного історичного музею Румунії. Там вони пройдуть подальше дослідження, реставрацію та консервацію, перш ніж будуть виставлені на огляд. Музей поки не оголосив, коли артефакти будуть представлені публіці.

