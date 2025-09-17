Наразі офіційних підтверджень цій інформації немає.

У Канаді чоловіки з українським громадянством, які претендують на постійне проживання в цій країні, почали отримувати офіційні листи із вимогою підтвердити, що вони не ухиляються від військової служби в Україні. Про це повідомляє Фейсбук-спільнота "Українська Канада".

Зазначається, що "листи про процедурну справедливість" (Procedural fairness letter) українським чоловікам в Канаді розсилає Міністерство у справах імміграції. У листі чиновники просять надати офіційну довідку про те, що заявник був звільнений від військової служби в Україні та не призивався у воєнний час.

Спільнота наводить фотокопію листа, отриманого українцем, який подався на постійне проживання в Канаді та раніше вже заповнював додаткову військову анкету (military records form), де вказав, що ніколи не служив в армії та не призивався на службу. Але цього виявилося замало для канадського імміграційного офіцера, наголосили у спільноті.

У листі зазначається, що в Україні існує обов’язкова військова служба для чоловіків, починаючи з 25 років, і що заявник проживав в Україні, коли був призовного віку.

"Оскільки ви проживали у своїй рідній країні, коли були у віці, що підлягає обов’язковому призову, ви зобов’язані надати сертифікований документ, який підтверджує звільнення від військової служби, або сертифіковану копію військової картки або військових записів, виданих відповідним українським органом", – йдеться у листі.

На надання документів та відповідь українцю надали 7 днів.

Ця публікація на сторінці спільноти "Українська Канада" провисіла більше доби, доки на неї не звернули увагу українські ЗМІ. У момент написання цієї новини публікація зникла зі сторінки спільноти, але УНІАН встиг зробити її скріншоти. Чому зникла публікація, наразі не повідомляється.

Українські біженці за кордоном

Як писав УНІАН, у Євросоюзі почали готувати грунт для скасування статусу тимчасового захисту українських біженців після закінчення війни. Зокрема Брюссель підготував рекомендації для країн-членів – що їм робити з українцями після настання миру.

Як пояснили в МЗС України, ці рекомендації були підготовлені у взаємодії з українськими дипломатами. Основна мета – зробити процес зміни статусу прозорим та передбачуваним для самих біженців.

