В Японії водія оштрафували на $2,5 млн.

Штраф 300 млн. єн (2,5 млн. доларів) присудили японцю за водіння у нетверезому стані, наслідком якого стала аварія.

Це рішення окружний суд сусіднього з Токіо міста Тіба ухвалив у ході повторного розгляду справи щодо 34-річного Хіроакі ЕНОМОТО, якого раніше у цій справі вже позбавляли волі на 2 роки і чотири місяці. Сама аварія сталася в жовтні 2001 року. Автомобіль Х.ЕНОМОТО зіштовхнувся з машиною, що їхала назустріч. Її водій досі перебуває в комі, передає ІТАР-ТАРС.

Настільки суворий вирок винесено у розпал загальнояпонської кампанії проти пияцтва за кермом. Її організовано після серії великих аварій, що сталися з вини нетверезих водіїв. Останньою краплею став випадок на південному острові Кюсю. 25 серпня п`яний водій зіштовхнув з моста у море автомобіль, у якому була родина з п`яти людей. Батьки вижили, а троє дітей загинули.