Метро без запізнень і черги за правилами: яке місто очолило світовий рейтинг транспорту

До рейтингу потрапили місця різних країн.

Столицю Тайваню, на який "поклав око" Китай, Тайбей визнали найкращим містом світу за якістю громадського транспорту - за оцінками місцевих жителів, пише Time Out.

Йдеться, що жити в місті з чудовими галереями, театрами, ресторанами й кав’ярнями - справжній привілей, але на повсякденну якість життя значно більше впливає інфраструктура, зокрема громадський транспорт.

Щороку Time Out опитує тисячі жителів великих міст про те, як їм живеться, зокрема про їхні враження від місцевих автобусів, трамваїв і поїздів. Цього разу 24 тисячі респондентів оцінили громадський транспорт у своїх містах за п’ятибальною шкалою, де один бал означав "жахливо", а п’ять - "чудово". На основі цих відповідей видання склало рейтинг 20 найкращих міст світу за якістю громадського транспорту.

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Перше місце посів Тайбей: цілих 95% місцевих жителів оцінили транспортну мережу міста як "хорошу" або "чудову". Тайбей із помітним відривом випередив Сінгапур, Гонконг та Единбург.

Вирізняється транспортна система Тайбея насамперед міським метрополітеном MRT (Mass Rapid Transit), який може стати приємним винятком на тлі підземних транспортних мереж більшості великих міст світу.

"Завдяки бездоганній чистоті станцій, чітко позначеним лініям для черг на платформах і поїздам, які прибувають точно за розкладом, метро Тайбея здобуло майже одностайне схвалення місцевих жителів", - пише авторка Time Out Ройсін Тілінг.

Масштаби системи також вражають. У 2025 році метро перевезло понад 767 мільйонів пасажирів - у середньому близько 2,1 мільйона людей щодня.

Крім того, у Тайбеї діє картка EasyCard, назва якої цілком відповідає її призначенню: нею можна оплачувати проїзд у метро й автобусах, а також оренду велосипедів системи YouBike. Це робить пересування містом ще зручнішим.

Друге місце посів Сінгапур, метро якого давно вважають зразком міського громадського транспорту, і 93,5% місцевих жителів погоджуються з такою оцінкою. На 146 станціях системи щодня обслуговують близько 3,5 мільйона поїздок. За даними Управління наземного транспорту Сінгапуру, у 2025 році приблизно 99,4% поїздів курсували вчасно. У липні 2026 року в місті три нові станції - Keppel, Cantonment і Prince Edward Road - нарешті замкнули кільцеву лінію Circle Line.

На 3-му місці - Гонконг, метро якого - не просто транспорт, а невіддільна частина повсякденного життя. За даними річного звіту компанії MTR, у 2025 році 99,9% поїздок на основній залізничній мережі завершилися вчасно. Загалом за рік система обслужила майже 2 мільярди поїздок. Однак справжня перевага гонконзького транспорту - у його різноманітності. Тут можна вийти з високошвидкісного поїзда, пересісти на столітній трамвай, який місцеві називають "динь-динь", а потім перетнути гавань на поромі Star Ferry. І все це можна оплатити одним дотиком картки Octopus.

На 4-му місці - Единбург (Велика Британія) - одна з головних переваг міста - автобусна компанія Lothian Buses, більшість акцій якої належить міській раді. У 2025 році вона обслужила 119 мільйонів пасажирських поїздок, единбурзькі трамваї також встановили рекорд, перевізши 12,5 мільйона пасажирів.

На 5-му місці Сеул (Південна Корея), де розгалужена система метро з чистими вагонами, стабільним мобільним зв’язком навіть під землею та доступними тарифами та річковий автобус; на 6-му - Цюрих (Швейцарія), на 7-му - Відень (Австрія), на 8-му - Таллінн (Естонія), на 9-му - Гельсінкі (Фінляндія), а на 10-му - Медельїн (Колумбія).

До другої десятки потрапили: Шанхай, Варшава, Осака, Стокгольм, Джакарта, Ер-Ріяд, Гамбург, Амстердам, Ванкувер та Осло.

Рейтинги міст

Нагадаємо, столиця Болгарії Софія очолила новий рейтинг найкращих європейських міст для коротких подорожей у 2027 році. У звіті організації European Best Destinations йдеться, що рейтинг об’єднує десять міст із дуже різним характером. Болгарська столиця посіла перше місце завдяки поєднанню давньої історії, сучасної культури та гірських краєвидів, що створюють особливо привабливі можливості для туристів.

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