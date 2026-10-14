Графіки відключень світла: коли не буде електроенергії 15 жовтня

Обмеження пов’язані з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Завтра, 15 жовтня, в окремих регіонах України вимушено застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє "Укренерго".

Час застосування обмежень:

06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги);

06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Обмеження пов’язані з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

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"Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", – додали в "Укренерго".

Ситуація в енергетиці – головне

Росія розпочала масовану кампанію атак на українську енергетичну інфраструктуру ще у вересні, раніше, ніж у попередні роки.

Таким чином окупанти намагаються завдати якомога більшої шкоди енергосистемі напередодні опалювального сезону. За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), РФ хоче послабити українську енергетику до того, як Україна встигне розробити та впровадити ефективніші засоби протидії російським ударам.

Спрогнозувати, скільки триватимуть відключення електроенергії взимку, наразі практично неможливо. Як повідомив УНІАН директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, ситуація значною мірою залежатиме від спроможності Сил оборони України протидіяти російським засобам ураження.

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