Такого не було тисячу років: Каліфорнія на порозі страшного землетрусу, - вчені

Вчені не готові прогнозувати точні строки, але сама подія є неминучою.

У деяких районах Каліфорнії тектонічне напруження досягло найвищого рівня за останню тисячу років. Це може підвищувати ризик потужного землетрусу, зокрема через можливе поширення розриву між сусідніми розломами. Про це пише Futura Sciences із посиланням на нове дослідження.

Каліфорнія розташована на межі Тихоокеанської та Північноамериканської літосферних плит. Вони рухаються одна відносно одної приблизно на п'ять сантиметрів щороку, поступово накопичуючи напруження в гірських породах. Коли породи більше не витримують навантаження, відбувається раптове зміщення вздовж розлому, яке вивільняє енергію та спричиняє землетрус.

Особливе занепокоєння дослідників викликає система розломів Сан-Андреас, яка відіграє ключову роль у сейсмічній небезпеці регіону. Її руйнівний потенціал продемонстрував землетрус 18 квітня 1906 року магнітудою 7,8, що спричинив масштабні руйнування та пожежі в Сан-Франциско. Тоді загинули близько трьох тисяч людей.

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Нині увага науковців зосереджена, зокрема, на перевалі Кахон, де сходяться розломи Сан-Андреас і Сан-Хасінто. Дослідницька група використала геологічні та історичні дані, щоб змоделювати зміни в цій зоні протягом останнього тисячоліття.

"Результати зараз показують рекордно високе тектонічне напруження на перевалі Кахон", – зазначається в публікації.

За даними дослідження, значне напруження накопичилося на ділянках обох розломів. Це створює ризик того, що під час землетрусу розрив може перейти з одного сегмента на інший, потенційно посиливши наслідки стихійного лиха. Востаннє потужний землетрус у районі цього вузла стався 1857 року: його магнітуда сягнула 7,9.

Водночас точно визначити дату наступного великого землетрусу неможливо. Автори наголошують, що окремі ділянки розлому Сан-Андреас можуть наближатися до критичного стану, але це не означає, що поштовхи неодмінно відбудуться найближчим часом.

Новини науки

Як писав УНІАН, китайські дослідники виявили понад 11 тисяч різновидів вірусів, з яких 99% раніше були невідомі науці, на величезному підводному родовищі рідкоземельних металів. Можливий видобуток рідкоземельних металів у регіоні може поставити під загрозу унікальні мікробні спільноти.

Також ми розповідали, що атлантичні течії, що переносять тепло між тропіками та північною Атлантикою, слабшають через глобальне потепління й надходження прісної води від танення льоду. Це знижує здатність океану поглинати вуглекислий газ і може прискорити зміну клімату. Серед можливих наслідків – посухи в Африці та підвищення рівня моря біля східного узбережжя США.

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