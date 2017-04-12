Круглий стіл на тему "Картельні змови: хто спекулює з цінами та наживається на українцях?"

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання до обговорення:

1. Чому попри ріст курсу гривні ціни на товари та послуги не знижуються? Чому не дешевшають бензин та ліки?

2. Які збитки картельні зговори наносять державі: інвестиційній привабливості, розвитку підприємництва тощо?

3. Як Антимонопольний комітет протидіє картельним зговорам та чи має він механізми для боротьби з нечесною конкуренцією?

4. Чому виявлення картельних змов відбувається надзвичайно рідко? Які законодавчі зміни потрібні для боротьби з цим явищем?

Учасники круглого столу:

1. Вікторія Пташник, народний депутат, експерт в сфері антимонопольного законодавства;

2. Марія Ніжнік, перший заступник голови АМКУ, державний уповноважений;

3. Максим Нефьодов, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України;

4. Ігор Свєчкар, голова комітету з конкуренційного права Асоціації юристів України;

5. Олександр Вознюк, співголова Комісії з питань конкуренції Українського національного комітету Міжнародної торгової Палати.

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