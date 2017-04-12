Круглий стіл на тему "Картельні змови: хто спекулює з цінами та наживається на українцях?"
12 квітня 2017 року о 12:30 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: "Картельні змови: хто спекулює з цінами та наживається на українцях?".
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна
Питання до обговорення:
1. Чому попри ріст курсу гривні ціни на товари та послуги не знижуються? Чому не дешевшають бензин та ліки?
2. Які збитки картельні зговори наносять державі: інвестиційній привабливості, розвитку підприємництва тощо?
3. Як Антимонопольний комітет протидіє картельним зговорам та чи має він механізми для боротьби з нечесною конкуренцією?
4. Чому виявлення картельних змов відбувається надзвичайно рідко? Які законодавчі зміни потрібні для боротьби з цим явищем?
Учасники круглого столу:
1. Вікторія Пташник, народний депутат, експерт в сфері антимонопольного законодавства;
2. Марія Ніжнік, перший заступник голови АМКУ, державний уповноважений;
3. Максим Нефьодов, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України;
4. Ігор Свєчкар, голова комітету з конкуренційного права Асоціації юристів України;
5. Олександр Вознюк, співголова Комісії з питань конкуренції Українського національного комітету Міжнародної торгової Палати.
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Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).