Волонтери презентують мобільний додаток, що збиратиме гроші для АТО

У понеділок, 22 травня о 13:00 в УКМЦ (вул. Хрещатик, 2) відбудеться презентація мобільного додатку Wake App in Peace, котрий допоможе волонтерам збирати гроші на потреби армії.

Додаток являє собою будильник, котрий вже можна завантажити безкоштовно у GoogleMarket та AppStore. За кожну «проспану» хвилину додаток буде перераховувати гроші на допомогу українським військовим.

Сигналом будильника стане пісня «Колискова», слова до котрої написав Сергій Жадан, а виконали «Лінія Маннергейма» та Саша Кольцова (гурт «Крихітка»).

Спікери:

- Віталій Дейнега, фундатор «Повернись живим»;

- Сергій Жадан, автор пісні «Колискова»;

- Саша Кольцова (гурт «Крихітка»), виконавиця пісні «Колискова»;

- Олег Каданов, виконавець та автор музики пісні «Колискова» ;

- Артем Карелін, автор ідеї додатку.

Більше інформації та акредитація:

savelife.media@gmail.com та 050-8000-167 (Віра Прохира)