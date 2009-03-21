Дружина Барака Обами розбила город біля Білого дому

Перша леді США Мішель Обама розбила город на лужку біля Білого дому, повідомляє Reuters 20 березня. Таким чином вона продовжила традицію дружини президента Франкліна Рузвельта Елеонори.

Допомагали Обамі учні початкової школи, розташованої неподалік Білого дому. Овочі, які вона сподівається виростити, призначатимуться як для сім`ї президента, так і для співробітників і гостей Білого дому. Перша леді протягом весни збирається посадити в городі шпинат, салат, капусту, а також кілька сортів зелені.

Мішель наголосила, що свіжі овочі - це смачна і здорова їжа. "Ми з доньками, яким сім і десять років, дійшли висновку, що овочі нам більше подобаються, якщо вони смачні", - сказала Обама. Також вона поділилася своїми планами влаштувати поряд з Білим домом ще й вулик з бджолами, проте визнала, що ця її ідея у доньок підтримки не знайшла.

Вперше город на лужку біля Білого будинку розбила Елеонора Рузвельт в 1943 році. Таким чином вона хотіла на власному прикладі продемонструвати американцям, як у важкі часи можна за допомогою натурального господарства забезпечувати продуктами свою сім`ю.

Лента.ру