Віталій Кличко важчий Гомеса на 8,5 кг (додані фото)

У Штутгарті Віталій Кличко проведе бій на захист титулу чемпіона світу в супервазі за версією WBC проти кубинця Хуана Карлоса Гомеса. Початок бою в 00.00 за київським часом (у ніч з суботи на неділю). Трансляція – на «Інтері».

Кличко неодноразово заявляв, що бій з кубинцем не цікавий ні йому, ні уболівальникам, але WBC наполіг на проведенні цього поєдинку.

На думку букмекерів, фаворит в цьому поєдинку український боксер. У компанії Bwin приймають ставки на перемогу Кличка з коефіцієнтом 1,10, а на перемогу Гомеса - 6,10. Вірогідність нічийного результату - 34,00. У букмекерській конторі William Hill пропонують ставки: на перемогу Кличка - 1,08, на перемогу Гомеса - 11,00, на нічию - 28,00.

Під час офіційного зважування український боксер виявився важчим за свого суперника на 8,5 кг (відповідно, 113 проти 104,5 кг) повідомляє офіційний сайтбратів Кличків.

Фото Павла Терехова / POOL / УНІАН