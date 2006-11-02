Медики відновили зір 117-річній жительці Білорусі

У клініці «Оптімед» зроблено унікальну операцію з відновлення зору старій жительці Білорусі - 117-річній Ганні БОРИСЕВИЧ.

Як повідомили УНІАН у клініці, останні роки Г.БОРИСЕВИЧ практично нічого не бачила. «Я просила Бога скоріше мене забрати, але тепер, коли я побачила світло Боже, можна і зачекати», - сказала пацієнтка після операції. Тепер можуть здійснитись дві заповітні мрії довгожительки: сходити в костьол і побачити правнуків.

В “Оптімеді” повідомили, що Г.БОРИСЕВИЧ тільки на один рік молодша за американку Мод-Фарі ЛЮЗ, яка визнана Книгою рекордів Гіннесса найстарішою жителькою планети. При цьому “Ассошіейтед Прес” вважає Г.БОРИСЕВИЧ головною довгожителькою Землі: документально підтверджено, що вона народилася 5 травня 1888 року і була свідком двох світових воєн, Жовтневої революції і розпаду СРСР.