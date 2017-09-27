Презентація благодійного проекту "Дивосвіт українського мистецтва"

27 вересня 2017 року о 10:30 в приміщенні Київського пансіонату ветеранів праці, що знаходиться за адресою вул. Маршала Жукова, 2 відбудеться презентація першого об‘єкту, оздобленого Петриківським розписом в рамках проекту “Дивосвіт українського мистецтва”. Проект реалізує соціальна ініціатива “UAMAZE. Дивосвіт українського мистецтва” за підтримки Riara та Beat Production Studio. Відкриття об’єкту присвячено Міжнародному дню ветеранів та людей похилого віку.

У заході візьмуть участь:

Юлія Рожкова, професійний художник, майстриня Петриківського розпису;

Олександр Коняхін, директор Київського пансіонату ветеранів праці;

Ірина Титова, організатор проекту “UAMAZE. Дивосвіт українського мистецтва”;

Анна Юденко, благодійник, співвласник Riara;

Інші учасники розпису – художники, мешканці пансіонату.

В програмі заходу – проведення майстер-класу з Петриківського розпису. Взяти участь у майстер-класі зможуть всі учасники та гості заходу.

Дата: 27 вересня

Час: 10:30

Місце: Київський пансіонат ветеранів праці, вул. Маршала Жукова, 2

Прохання акредитуватися до 26 вересня, 20.00.

За додатковою інформацією та з питань акредитації звертатися до:

Тетяна Ромах

Куратор проекту “UAMAZE. Дивосвіт українського мистецтва”

+38 (099) 222 95 70

t.romakh@uamaze.com.ua

Довідкова інформація

“UAMAZE. Дивосвіт українського мистецтва” – це соціальна ініціатива, яка займається популяризацію найколоритніших доробків народного декоративного мистецтва України. Діяльність проекту спрямована на те, щоб культурна спадщина ставала сучасною та відомою не тільки в Україні, але й у світі.

“UAMAZE. Дивосвіт українського мистецтва” займається благодійними соціальними проектами; організує майстер-класи та школу з Петриківського розпису; поширює знання про символіку декоративного мистецтва; організує арт-подорожі по Україні; поширює якісну сувенірну продукцію.

Київський пансіонат ветеранів праці заснований у 1971 році і розрахований на 300 осіб. На сьогодні мешкає 234 громадян похилого віку, ветеранів війни, інвалідів, які потребують стороннього догляду та побутового і медичного обслуговування. Пансіонат знаходиться у лісопарковій зоні на площі 4 га, має 2 житлових корпуси, господарчі споруди).