П`яний водій ”Хонди” зіткнувся з маршруткою

У Запоріжжі п`яний водій автомобіля "Хонда" спровокував серйозну аварію. Від зіткнення з ним вилетіла на узбіччя маршрутка, яка везла два десятки пасажирів. Переважна більшість із них дістали легкі ушкодження.

Як передає “5-й канал”, “Хонда» вилетіла на зустрічну смугу і завдала потужного удару мікроавтобусу. Очевидці розповіли, що "Хонда" до зіткнення обганяла та підрізала інші автомобілі, намагаючись усіх випередити.

Причини цих "гоночних маневрів" пояснює недопита пляшка коньяку на передньому сидінні: медики підтвердили, що водій легковика був напідпитку. Саме він найбільше і постраждав в ДТП. Зараз він перебуває в реанімації.

Життю інших пасажирів нічого не загрожує, більшість із них вже відправлено з лікарні додому.