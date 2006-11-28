Буш заявляє про відкриті двері для України

Президент США Джордж БУШ заявив про підтримку прагнення Грузії до Північноатлантичного альянсу.

Як передає РІА “Новости”, сьогодні в Ризі на саміті НАТО Дж.БУШ заявив: "Ми і далі підтримуватимемо прагнення Грузії стати членом НАТО".

За його словами, двері НАТО залишатимуться відкритими для нових членів, зокрема, Грузії і України, передає агентство Рейтер.