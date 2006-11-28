Буш заявляє про відкриті двері для України
18:56, 28 листопада 2006Разное
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Триває саміт НАТО у Ризі
Президент США Джордж БУШ заявив про підтримку прагнення Грузії до Північноатлантичного альянсу.
Як передає РІА “Новости”, сьогодні в Ризі на саміті НАТО Дж.БУШ заявив: "Ми і далі підтримуватимемо прагнення Грузії стати членом НАТО".
За його словами, двері НАТО залишатимуться відкритими для нових членів, зокрема, Грузії і України, передає агентство Рейтер.
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