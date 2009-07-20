УНА-УНСО відзначає річницю своєї участі у війні в Грузії (фото)

Члени Української національної асамблеї (УНА-УНСО) відзначили 16-у річницю бою експедиційного корпусу «Арго» УНСО під Шромою (Грузія), на Байковому кладовищі, в Києві, в неділю, 19 липня 2009 р.

У 1993 р. добровольчий загін УНСО вирушив до Абхазії з метою боротьби на стороні Грузії.

8 унсовських добровольців отримали паспорти почесного громадянина Грузії. Указом президента Грузії 14 добровольців УНСО нагороджені орденом Вахтанга Горгасала - нагорода за військову доблесть, 7 з них - посмертно.

Фото Сергія Светлицького / УНІАН