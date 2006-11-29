У Кемерово п`яний водій сильно покусав співробітника автоінспекції, повідомляє РІА Новости. При цьому, співробітник ГИБДД намагався врятувати життя автомобілістові, не даючи йому проковтнути ключі від машини.

Співробітники автоінспекції вночі зупинили автомобіль "Москвич", підозрюючи, що водій машини не тверезий. Сам сорокалітній автомобіліст зізнався, що, перед тим, як сісти за кермо він випив півлітра спирту. За словами інспекторів, коли водій вийшов з машини, він ледве стояв на ногах.

Після цього співробітники ГИБДД почали складати протокол і приготувалися евакуювати "Москвич" на штрафстоянку. В той момент, коли водій зрозумів, що за кермо його більше не пустять, а автомобіль відвезуть, він спробував проковтнути ключі. Автоінспектор прагнув завадити йому це зробити, проте автоаматор буквально покусав йому руки.

У ГИБДД Кемерово заявили, що автоінспекторові все ж таки вдалося витягнути ключі з рота п`яного водія, правда для цього довелося надіти рукавички. Водія відправили на медичний огляд, а потім до РОВД за відмову підкоритися співробітникам правоохоронних органів.

Лента.ру