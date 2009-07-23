Міліція просить не їздити до Патріарха Кирила власними машинами

Департамент громадської безпеки МВС України закликає громадян з розумінням поставитись до обмежень щодо доступу до місць проведення офіційних заходів з нагоди візиту в Україну 27 липня - 5 серпня Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА.

Як повідомили УНІАН у Департаменті громадської безпеки МВС України, патріарх відвідає Київ, Севастополь, Крим, Волинську, Донецьку, Рівненську і Тернопільську області.

Зазначений візит матиме загальнодержавний та міжнародний характер, тож очікується, що до місць проведення заходів прибуде велика кількість вірян як з усіх регіонів держави, так і країн близького зарубіжжя, йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим для забезпечення охорони громадського порядку і безпеки правоохоронними органами будуть уживатися заходи відповідно до законів „Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб”, „Про міліцію”, якими встановлюватимуться певні обмеження щодо доступу громадян та приватного автотранспорту до місць проведення офіційних заходів.

Задля збереження громадського спокою, правопорядку в державі та безпеки дорожнього руху МВС звертається до громадян із проханням на ці дні:

поважати конституційне право інших людей на свободу віросповідання (ст. 35 Конституції України) й дотримуватися громадського порядку, загальнолюдських правил співіснування;

утриматися від виїзду до місць проведення заходів приватним автотранспортом.