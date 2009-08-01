Марафонець припливе до Кирила за 90 кілометрів (фото)

Севастопольський плавець-марафонець Олег СОФ’ЯНИК вчора почав свій 90-кілометровий заплив із Євпаторії до Севастополя на честь приїзду до Севастополя Предстоятеля РПЦ Патріарха КИРИЛА.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова громадської організації "Об`єднання підтримки й розвитку молоді та спорту в місті Севастополі" Олександр СИНЯВСЬКИЙ, спортсмен стартував у Євпаторії о 21.00, й планує завершити заплив 2 серпня біля Володимирського собору в Херсонесі, в день приїзду Патріарха КИРИЛА до Севастополя.

Марафонця на дистанції супроводжує на надувному човні його друг, інструктор штурмового бою Володимир АНДРУСЕНКО. Як додав О.СИНЯВСЬКИЙ, по телефону В.АНДРУСЕНКО повідомив, що плавцеві «дещо заважає пливти бічний північно-західний вітер».

Як повідомляв УНІАН, перший марафонський заплив О.СОФ’ЯНИК здійснив у 2002 році.

Найвідомішими його успіхами є заплив від Свято-Георгіївського монастиря на мисі Фіолент до Володимирського собору в Херсонесі (близько 30 кілометрів, 9 годин плавання, в 2005 році) й з Євпаторії до Ніколаєвки (нічний заплив, 40 кілометрів, 14,5 години плавання, в 2007 році).

12 червня поточного року О.СОФ’ЯНИК проплив дистанцію довжиною в 38 кілометрів із Балаклави до Севастополя. Цей заплив спортсмен присвятив 226-й річниці з дня заснування Севастополя.

1 липня в Стамбулі севастопольський плавець-марафонець здійснив 6-кілометровий заплив через Босфор із Європи до Азії.