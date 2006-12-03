У Львівській області пошкоджений газопровід

У с. Дубрівка Самбірського району Львівської області під час риття траншеї було пошкоджено газопровід середнього тиску без послідуючого горіння.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, аварійною бригадою Самбірського Управління експлуатації газового господарства на місце пошкодження газопроводу накладено бандаж та припинено подачу газу. Тимчасово без газопостачання залишилось близько 500 абонентів.

Жертв, постраждалих та загрози навколишньому середовищу немає.

Сьогодні планується провести аварійно-відновлювальні роботи та відновити подачу газу до населення.

Ситуація на контролі Головного управління МНС України у Львівській області.