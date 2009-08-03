У Київський зоопарк привезли чотирьох левенят: самця і трьох самиць.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Київського зоологічного парку, тварин привезли з Калініградського зоопарку, де вони народилися 21 січня поточного року. Викормлені материнським молоком, левенята важать 34, 35 та 39 кг (самиці), самець - 41 кг.

За словами зоологів київського зоопарку, левенята вже відчули і навіть полюбили смак м’яса. Звірят у спеціальних транспортних контейнерах доставили літаком до Києва з Калінінграду. Під час перельоту тварин супроводжували фахівці Київського зоопарку, які разом з російськими колегами перед цим готували левенят до перельоту. Звірята перенесли подорож нормально, але їм потрібен деякий час на адаптацію. Тому, поки левенята не освоїлися, відвідувачам їх не демонструватимуть. Тільки-но фахівці зоопарку вирішать, що у тварин пройшов стрес від перельоту, першими їх продемонструють представникам ЗМІ.

Коментуючи цю подію, генеральний директор Київського зоопарку Світлана БЕРЕЗІНА зазначила: «Передача Київському зоопарку левенят – це знак визнання компетентності наших фахівців у створенні для тварин умов, що відповідають світовим стандартам. Гадаю, в найближчому майбутньому у нашому зоопарку з`явиться ще кілька нових мешканців, і сторіччя свого існування Київський зоопарк відзначить поповненням експозиції видами, які можуть вважатися гордістю будь-якого з зоопарків Європи».

Угода між Київським та Калінінградським зоопарками про передачу левенят була укладена ще 6 квітня, але оформлення документів та підготовка тварин до перельоту зайняли багато часу.