Відкрився рицарський фестиваль «Генуезький шолом»

9-й Міжнародний фестиваль «Генуезький шолом» стартував 7 серпня на території Генуезької фортеці в кримському Судаку.

Як повідомив телефоном кореспонденту УНІАН член організаційного комітету Володимир БОЛТУНОВ, фестиваль проходитиме з 7 по 9 серпня і з 14 по 16 серпня.

У його рамках відбудуться урочистий парад, бугурт – масова постановочна битва, рицарські турніри, показові стрільби, конкурс костюмів і середньовічні розваги. Крім того, працює Місто майстрів.

У фестивалі беруть участь представники України, Росії, Білорусі, Румунії і Словаччини.

«На сьогодні зареєстровано близько 480 учасників. У суботу чекаємо 600», – сказав В.БОЛТУНОВ.

Ціна квитка для дорослих 50 грн., для дітей – 30 грн.