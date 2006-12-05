Міліція Криму почала безкоштовно видавати довідки про депортацію

Після втручання кримської прокуратури Головне управління МВС України в АРК почало безкоштовно надавати так звані архівні довідки - довідки, що підтверджують депортацію особи за національною ознакою.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримської прокуратури.

Начальник міліції автономії Володимир ХОМЕНКО повідомив прокуратуру про те, що вимоги прокурорського розпорядження з цього приводу задоволено, а порушення, яке полягало в тому, що за запит соціально-правового характеру стягувалася плата в розмірі від 25 до 57 грн. - усунено.

Як повідомляв УНІАН, у середині листопада прокуратурою було внесено розпорядження на адресу начальника міліції Криму з вимогою припинити стягнення плати за архівну довідку. В розпорядженні указувалося, що надання такої довідки не передбачене переліком платних послуг, що можуть надаватися державними архівними установами й інформаційним підрозділом органів внутрішніх справ.

За інформацією кримської прокуратури, тільки поточного року в АРК було видано більше 1800 таких довідок. Вартість надання послуг становила від 25 до 57 грн.