У ДТП на Дніпропетровщині постраждали 10 людей

У дорожньо-транспортній пригоді в Дніпропетровській області постраждали 10 осіб, в тому числі двоє громадян Німеччини.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в області, аварія сталася сьогодні близько 7-ї ранку на трасі Кіровоград-Запоріжжя неподалік від села Перше Травня Апостолівського району.

Автомобіль «Сітроен» з двома громадянами Німеччини (28-річним водієм та 31-річним пасажиром) виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом «Форд Транзит», що рухався в напрямку Кривого Рогу.

Внаслідок ДТП постраждали 8 пасажирів маршрутки та водій і пасажир іномарки. Водія «Сітроена» рятувальники МНС діставали з понівеченого автомобіля за допомогою спецобладнання.

Усіх травмованих госпіталізовано до Апостолівської центральної районної лікарні, четверо з них - двоє іноземців, а також чоловік і 12-річна дівчинка з мікроавтобуса - знаходяться в реанімації у важкому стані.