Київ – місто, якого немає...

12:48, 14 серпня 2009
Разное
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Київ – це столиця з провінційною душею… Жоден з сучасних мерів Києва не народився у цьому місті… Кияни не вміють організовувати життєвий простір...

Думка

Київ – це столиця з провінційною душею… Жоден з сучасних мерів Києва не народився у цьому місті… Кияни не вміють організовувати життєвий простір...

Саме у серпні зірки, жінки і Київ набувають свого справжнього, щирого вигляду. Зорі – тому,  що Земля у цей період перетинає найпотужніший метеорний потік і вони стають наче ближчими до нас, жінки – тому, що змінюють свій  звичний одяг-унісекс на щось таке прозоро-мереживне, ну а наш мегаполіс – тому, що лише у цей  місяць масових відпусток місто хоч трохи позбувається  звичної суєти.     

Сучасний Київ встиг назавжди утратити ауру затишного  патріархального міста, але так і  не набув лоску столиці європейської  держави...

Коли я бачу на Хрещатику хазяйновитих жіночок, які завзято продають варену кукурудзу, насіння, мені одразу згадується Остап Вишня, вірніше, його сердитий запис у власному щоденнику: і коли вже ото молочниці з Бессарабського ринку перестануть    ходити по квартирах і набридати з своїм товаром. Письменник, який  відбув у сталінських концтаборах 10 років, а потім був реабілітований  і встиг ще пожити у квартирі у центрі Києва на Червоноармійській, неподалік від ринку,  очевидно, вважав, що дрібноприватницька стихія, яка безцеремонно стукала у двері, заважала йому працювати над черговими «вишневими усмішками».

Нинішня стихія у Києві нікого, здається,  не напружує –  торгуй де заманеться. Столичне місто, яке претендує на європейське визнання, яке мало репутацію затишного зеленого оазису, нині спільними зусиллями  влади і його мешканців з гостями перетворилося на суцільний базар.

Якось на власні очі бачив, як «рішали вопрос» стихійної торгівлі з київського асфальту торгівці і правоохоронці. Коли пара патрульних почала неквапом зганяти продавців з насиджених місць, до  міліціонерів підійшли дві «уповноважені» і не з банальним хабарем, ні, слава антикорупції.  Вголос, не криючись, оперуючи якимись прізвищами, вони почали доводити своє право на ці місця, мовляв, а у районній адміністрації все домовлено, ми, мовляв, мешканці передмістя, нам дозволено.  І що – хлопці у погонах  так само неквапом всілися у машину та й поїхали. Мабуть, до райдержадміністрації, шукати дозвіл.    

Щодо торгівлі у підземних переходах, навколо станцій метро, які на околицях Києва уже перетворилися на такі собі ерзацмегаринки, хто вже тільки з представників влади не пояснював, як і ким вона має бути упорядкована, проте чомусь упевнений, що в період Євро-2012 цієї картини тут не буде. Приберуть начисто, бо ті ж інспектори УЄФА скажуть, що така торгівля у підземних переходах, у місцях скупчень людей, суперечить правилам безпеки великого міста.

Але то буде колись...

Столиця України успішно освоює архітектуру малих форм. Міський простір  заповнений  кіосками, павільйонами і перетвореними на торгові точки колишніми смітниками, де реалізувати продуктові товари можна лише за дууже заниженими санітарними нормами.  Такі бидло-будки у кожному дворі, куди можна вискочити у капцях і халаті, частково зручні, а в основному – надають столиці простакуватого,  провінційного виду.

А що  провінція, скажете ви, он за останні роки Київ відсотків на 50 поповнився саме мешканцями периферійних містечок і сіл, і нічого, переварив.   

Поняття «корінний киянин» нині  не має семантичного забарвлення, це лише особистий факт чиєїсь біографії. Категорії  «жителі Києва» як яскраво вираженої спільноти не існує.  Корінні кияни ніяк – ні звичаєво-поведінковими  характеристиками, ні статками, ні діалектом,  а головне суспільною згуртованістю, усвідомленою самоцінністю - себе не позиціонують. 

Традиційний стиль київського життя – неспішність, статечність,   насмішкуватість і здатність до самоіронії – виявився нежиттєздатними у нові часи. На згадку про минуле лишився хіба що майже раблезіанський потяг до щедрого столування.

Слово киянин майже  нічого не означає  для  жителя  іншого міста, адже він і сам у будь-який момент може стати повноправним киянином...

Привіт братам Кличкам, Скрипці,  Сердючці, народним і не дуже депутатам, офісному планктону, будівельній робсилі.

Не маю точних даних, але без особливого ризику помилитися можна припустити, що ще рік-два тому у Києві проживав чи знаходився кожен десятий мешканець України.

Випадково чи закономірно, але всі  керівники Києва періоду незалежності були не кияни: І.Салій, Л. Косаківський, О.Омельченко, ну і далі самі знаєте.  Далекий від думки приписувати уродженцям Києва якісь особливі чесноти чи надавати їм ленне право, нагороджувати медалями, але мимоволі згадуєш  цю мерську лінію, коли дивишся в обличчя Києва сьогоднішнього, столичного міста з провінційною душею.

Всі наші керівники  охоче і багато мандрували по зарубіжних столицях – здається, аж до Сантьяго-де-Чилі включно - у пошуках кращого досвіду, охоче і зі знанням справи говорили про європейськість історії Києва, а у підсумку забезпечили – хаотичну, еклектичну забудову центральної частини, відсутність  комплексних архітектурних проектів,  непослідовність рішень, коли той же Омельченко з помпою реконструював трамвайні лінії у центрі Києва, а потім закатував їх асфальтом.   Гідним пам’ятником йому стоїть  лінія швидкісного трамваю на Троєщині,  стоїть мертво і непорушно, незважаючи на закопані тут майже 50 млн. ( в цінах кінця 90-х років)  мільйонів бюджетних коштів 

Одного разу хтось із київських керівників вирішив, що кияни вже свідомі того, щоб  самостійно сортувати побутове сміття і складати його у різні контейнери. За бюджетні кошти виготовили нові  масивні скрині з оцинкованого заліза, встановили їх у дворах, а кияни як сипали сміття куди заманеться, так і сиплять. Контейнери ж майже однакові і вивантажують їх в один сміттєвоз.  У Мінську, наприклад, для цього зробили простенькі  дротяні урни і туди вже що попало не кинеш,  одразу помітно,  а лише папір чи пет-пляшки.       

75 років тому, коли  Київ повернув собі столичний статус,  тут за спеціальним рішенням міської влади збільшили на 1,5 тисяч одиниць посади двірників. За нормативами до 7-ї ранку місто мало бути прибране і виметене, влітку з водою. Нині навіть на Хрещатику, навпроти мерії, сміття лежить, як мінімум з учора.  

Прожекти нинішнього столичного голови  і його команди просто вражають своїм розмахом і вигадливістю. Це і тунелі під Дніпром, і поромні переправи, і  велосипедні доріжки, і міська електричка.  Що тільки не вигадаєш, аби не будувати мости через Дніпро.

Передвиборча обіцянка Чернівецького про Подільсько-Воскресенський міст у 2011 році  так і залишається цяцянкою вартістю у 12 млрд.грн., водночас  унікальність самого проекту полягає в тому, що міст почали будувати з середини Дніпра, з Труханового півострова, де не було проблем з землевідводами. Нині це мегабудівництво призупинене на правому і на лівому берегах, де власники земельних ділянок торгуються з міською владою.

І як же воно так виходить, що будувати для себе розкішні маєтки, засипаючи піском заплави Дніпра,  у можновладців виходить дуже просто, а що стосується суспільних потреб –  відсутність фінансування, прогалини у законодавстві, конфлікт інтересів.

А може,  якби кияни  були більш згуртованими, вміли відстоювати  позицію громади, влаштовувати резонансні громадські акції, то  щось би у столиці змінювалося б на краще? Але для цього треба вміти організовувати простір не лише в межах власної квартири, а  хоча б у межах свого під’їзду. …

Олег Савицький

 

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