Це потрібно для того, щоб процес був справедливим, передбачуваним і заснованим на повазі до вибору людей.

Україна та Євросоюз узгоджують план перебування громадян України в країнах ЄС та їхнього повернення додому.

Заступник міністра соціальної політики, сім’ї та єдності з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська озвучила основні принципи, на яких має ґрунтуватися покроковий план щодо поетапного завершення дії Директиви ЄС про тимчасовий захист для українців.

За її словами, наразі Україна спільно з європейськими партнерами координує подальші кроки, щоб цей процес був справедливим, передбачуваним і заснованим на повазі до вибору людей.

Відео дня

"Наша спільна робота з ЄС щодо майбутніх змін для українців базується на трьох ключових принципах: єдності, гідності та партнерстві. Єдність - це про підтримку зв’язку українців із Батьківщиною, один з одним і з Європою. Гідність полягає у визнанні того, що українці за кордоном беруть активну участь у житті країн, які їх прихистили, а не є тягарем для них", - зазначила Гавронська.

Вона наголосила, що потрібно працювати разом, щоб кожен українець в ЄС, незалежно від того, чи вирішить він залишитися, чи повернутися додому, відчував себе частиною європейського майбутнього.

"Тепер час дивитися вперед - як ми можемо перейти від тимчасового захисту до сталих політик, заснованих на партнерстві", - сказала заступник міністра.

Гавронська також підкреслила важливість соціальної згуртованості українців як за кордоном, так і в Україні.

Припинення статусу тимчасового захисту в ЄС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у вересні Європейська Рада опублікувала рекомендації щодо скоординованого підходу до припинення статусу тимчасового захисту українців у Євросоюзі.

Українцям потрібно буде визначитися: залишитися в ЄС, перейшовши на інший правовий статус, чи готуватися до повернення в Україну. Держави ЄС сприятимуть інтеграції тих, хто залишиться, та допомагатимуть із реінтеграцією в Україні для тих, хто повернеться.

Згідно з рекомендаціями, українцям, які перебувають у країнах Євросоюзу, Рада пропонує перейти з тимчасового захисту на національні правові статуси країн-членів ЄС. Зокрема, йдеться про такі варіанти, як дозвіл на проживання на підставі роботи, самозайнятості, навчання, сімейних обставин тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: